Ancora nessuna traccia di Marianna Bello, convocato vertice in Prefettura 

Sono trascorse ormai più di due settimane dall’inizio delle ricerche ma di Marianna Bello, la trentottenne inghiottita da acqua e fango durante l’alluvione che ha colpito Favara lo scorso uno ottobre, non ci sono tracce. Anche questa mattina sono ricominciate le operazioni nonostante il maltempo. Pioggia e vento, che da ore si sono abbattute in provincia, rendono ancora più complicate le ricerche.

I vigili del fuoco stanno ispezionando il vallone che costeggia la contrada Crocca ma – come detto – di Marianna non ci sono notizie. A tal proposito è stato convocato per questo pomeriggio un vertice in Prefettura dove verrà fatto il punto della situazione e capire cosa fare nell’immediato futuro.