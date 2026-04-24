Agrigento

Anziana scippata da due ragazzini in monopattino in via Manzoni 

La donna, 87 anni, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenza sebbene lo spavento sia stato tanto

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Un’anziana agrigentina è stata scippata della borsetta mentre passeggiava in via Manzoni, nel centro di Agrigento. La donna, 87 anni, fortunatamente non ha riportato gravi conseguenza sebbene lo spavento sia stato tanto.

Ad agire, secondo una prima ricostruzione, due giovani a bordo di un monopattino elettrico. I ragazzini hanno portato via la borsetta all’interno della quale la donna custodiva effetti personali e documenti. Al via le indagini dei carabinieri per risalire all’identità dei malviventi. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere presenti in zona. 

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