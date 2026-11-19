Menfi
Anziano derubato da una donna che gli sfila la collana d’oro, indagini
A denunciare il furto è stato lo stesso anziano che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla donna nei pressi di via Roma mentre stava facendo una passeggiata
Ha “agganciato” un pensionato di 87 anni con una banale scusa e, durante una conversazione all’apparenza amichevole, gli ha sfilato la collana d’oro che indossava. È successo a Menfi dove una ladra è fuggita con il prezioso accessorio.
A denunciare il furto è stato lo stesso anziano che ha raccontato di essere stato avvicinato dalla donna nei pressi di via Roma mentre stava facendo una passeggiata. Dopo un cordiale scambio di battute si è ritrovato senza collana con la donna che si è dileguata a piedi per le strade del paese. Al via le indagini per risalire alla responsabile.
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Redazione
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