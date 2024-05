Aragona, l’assessore Chiara aderisce a Forza Italia

Altre adesioni in Forza Italia nella città di Aragona, con il dottor Raimondo Chiara, eletto con 589 voti al Consiglio comunale e attuale assessore con delega alle Attività produttive e istruzione. Poi Giuseppe Caramazza, ex assessore comunale nella giunta Parello. Ed ancora: Giuseppe Licata, già coordinatore del movimento Forti e liberi, e Vincenzo Gandolfo, presidente dell’associazione “Antichi Mestieri” di Aragona. Tutti, insieme ad altri attivisti, sono adesso in forza al partito fondato da Silvio Berlusconi.

Il vice coordinatore regionale di Forza Italia, onorevole Riccardo Gallo, e la coordinatrice provinciale, onorevole Margherita La Rocca Ruvolo, commentano: “L’adesione degli amici aragonesi Chiara, Caramazza, Licata e Gandolfo e i tanti altri attivisti, testimonia un ottimo stato di salute ed il progressivo radicamento di Forza Italia nel territorio agrigentino. Si tratta di personalità che hanno già maturato un’ampia esperienza amministrativa e sociale, e che svolgeranno sicuramente un ruolo proficuo a favore della cittadinanza. L’offerta politica moderata di Forza Italia è condivisa con fiducia ed entusiasmo nel territorio. Da parte nostra è massimo l’impegno a garantire un contatto costante con le comunità locali, a sostegno di iniziative politiche e amministrative concrete e utili”.