Sciacca

Sciacca, domani si consegnano i locali del Liceo “Fazello”

Completati i lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale.

Pubblicato 3 ore fa
Da Redazione

Saranno consegnati domani i locali del Liceo Fazello di Sciacca dopo il completamento dei lavori di adeguamento antisismico, impiantistico e funzionale ed il collaudo delle opere. La consegna fa seguito alla richiesta della dirigenza dell’Istituto per consentire di coordinare in tempo utile l’allestimento delle aule, dei laboratori e degli uffici amministrativi, nonché la predisposizione dei piani di sicurezza e di evacuazione previsti dal D.Lgs. 81/08 e l’organizzazione dei servizi di pulizia, sanificazione e prima accoglienza del personale docente e ATA.

La consegna avverrà contestualmente al sopralluogo che sarà effettuato alla presenza del Presidente del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Giuseppe Pendolino, del direttore del Settore Edilizia Scolastica Ing. Michelangelo Di Carlo e del RUP Arch. Alfonso Giulio.

Il “Fazello” è il primo dei quattro istituti di competenza del Libero Consorzio di Agrigento ad essere stato completato grazie a questa linea di finanziamento. Gli altri tre istituti, i cui lavori sono in fase di ultimazione, sono il “Madre Teresa di Calcutta” di Cammarata, il “Crispi” di Ribera e il Liceo “Leonardo” di Agrigento. “Si tratta di lavori di adeguamento indispensabili per rispondere alle nuove norme di materia di sicurezza degli edifici scolastici” afferma il Presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino “e siamo soddisfatti per aver consentito alla dirigenza dell’istituto Fazello di poter rientrare in possesso dei locali per organizzare al meglio l’inizio del nuovo anno scolastico”.

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