Agrigento

Asp di Agrigento, in arrivo un commissario straordinario dopo il terremoto giudiziario 

L’Asp di Agrigento è senza un direttore generale dopo le dimissioni di Giuseppe Capodieci, coinvolto insieme al deputato Riccardo Gallo nell’inchiesta sul Cefpas

Pubblicato 8 ore fa
Da Redazione

L’Asp di Agrigento sarà guidata da un commissario straordinario. Ad annunciarlo è stato l’assessore regionale alla sanità Marcello Caruso in una lettera inviata alle sigle sindacali Cimo e Fials. “Questo assessorato – scrive Caruso – ha preso atto con la massima attenzione delle criticità segnalate in merito alla gestione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, anche alla luce delle risultanze dell’indagine giudiziaria richiamata nella missiva”. L’assessore prosegue: “Si rappresenta che, valutata la gravità della situazione descritta e la necessità di garantire continuità e trasparenza nell’azione amministrativa dell’Azienda, si sta procedendo alla nomina di un Commissario straordinario.”

La vincerà è legata all’inchiesta “Corte dei miracoli” della Procura di Caltanissetta su un presunto giro di corruzione al Cefpas, l’Ente pubblico che si occupa della formazione dei sanitari. I pm nisseni hanno chiesto misure cautelari per 8 indagati e tra questi vi è anche l’ormai ex direttore generale dell’Asp di Agrigento, Giuseppe Capodieci. Nei confronti del manager, che si è dimesso dopo l’inchiesta, sono stati chiesti gli arresti domiciliari. Attualmente a guidare ad interim l’azienda sanitaria provinciale è Raffaele Elia.

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