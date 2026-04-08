Catania

Assalto al bancomat con l’esplosivo, altri due arresti

Nell'ambito delle indagini sull'assalto a un bancomat con l'utilizzo di un ordigno rudimentale metallico detto 'marmotta'

Pubblicato 5 minuti fa
Da Redazione

Sale a tre il numero degli arrestati da carabinieri del comando provinciale di Catania nell’ambito delle indagini sull’assalto a un bancomat di Mascalucia con l’utilizzo di un ordigno rudimentale metallico detto ‘marmotta’.

Dopo il 43enne catturato a conclusione di un inseguimento, militari dell’Arma hanno arrestato un 46enne e un 36enne per detenzione di materiale esplodente e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione in un garage di San Pietro Clarenza, in uso a quest’ultimi due, gli investigatori hanno trovato un congegno artigianale del tipo “marmotta”, analogo a quello utilizzato per l’assalto al bancomat di Mascalucia, oltre a 400 grammi di una potente miscela esplosiva ‘flash powder’ e 200 grammi di droga, tra cocaina, crack e marijuana. Sequestrati anche indumenti e oggetti ritenuti riconducibili alle fasi operative della rapina. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, gli arrestati sono stati condotti in carcere. L’esplosivo è stato fatto brillare dagli artificieri.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.9 – Widget
Grandangolo Settimanale N. 12/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 9 - pagina 1
Pagina 1 di 21
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime notizie

Trapani

Continua a spacciare nonostante si trovi ai domiciliari, arrestato
Palermo

Controlli sui furgoni refrigerati per il trasporto del pesce, sequestrati 400 chili di prodotti
Catania

Assalto al bancomat con l’esplosivo, altri due arresti
Bivona

Emergenza e sanità pubblica: Bivona potenzia la capacità di soccorso H24
Menfi

Posidonia, il sindaco Clemente sollecita interventi sul porto: “Pronti a iniziative pubbliche”
Agrigento

“Neuroscienze in Rete”, Agrigento diventa capitale della Neurologia siciliana
banner italpress istituzionale banner italpress tv