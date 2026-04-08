Trapani

Continua a spacciare nonostante si trovi ai domiciliari, arrestato

Nel suo appartamento i militari hanno trovato circa 48 grammi di hashish suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento

Pubblicato 17 minuti fa
Da Redazione

Continuava a spacciare nonostante fosse ristretto da un anno agli arresti domiciliari proprio per lo stesso reato. I carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato in flagranza di reato un ericino di 19 anni.

Nel suo appartamento, nel quartiere San Giuliano, i militari hanno trovato circa 48 grammi di hashish suddiviso in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per l’uomo sono stati disposti nuovamente gli arresti domiciliari.

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