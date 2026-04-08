Controlli sui furgoni refrigerati per il trasporto del pesce, sequestrati 400 chili di prodotti

I Finanzieri della Stazione Navale di Messina, durante un’attività di servizio volta al controllo economico del territorio e del rispetto delle normative comunitarie e nazionali in materia di pesca e di tutela dei consumatori, nell’ambito di un pattugliamento costiero, hanno effettuato mirati controlli verso mezzi di trasporto su gomma al fine di individuare l’illecito commercio di prodotti ittici.

I militari hanno monitorato gli spostamenti di più veicoli refrigerati rinvenendo a bordo di tre furgoni un totale di circa 400 kg di prodotti ittici tra: tonno, pesce spada, Boga e Saraghi, totalmente privi della necessaria e relativa documentazione attestante la tracciabilità.

L’intero carico di prodotto ittico è stato sottoposto a sequestrato e, a seguito di visita sanitaria, la parte valutata idonea al consumo è stato devoluta in beneficenza e donato a diversi enti caritatevoli operanti sul territorio della città di Messina, la rimanente è stata inviata per lo smaltimento quale rifiuto organico.

Ai tre soggetti responsabili delle violazioni, sono state elevate le previste sanzioni amministrative pecuniarie per un totale di € 4.500,00, per la mancanza della documentazione che ne dimostrasse la filiera produttiva.

L’operazione di servizio si inserisce nella più ampia azione svolta dal Corpo a tutela del contribuente, al fine di arginare l’illegalità economica e tutelare gli imprenditori onesti, nonché al contrasto degli illeciti in materia ittica e ambientale. Il ruolo di “polizia del mare” viene svolto assicurando una costante presenza e un’adeguata attività di controllo anche a tutela della salute pubblica.