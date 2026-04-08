Messina

Si schianta contro il guardrail, aveva un tasso alcolemico otto volte superiore al limite

Alla guida della sua vecchia utilitaria con un tasso alcolemico di 4,7 grammi g/l, ovvero otto volte superiore al limite massimo consentito di 0,5, si è schiantato contro il gard rail

Pubblicato 11 secondi fa
Da Redazione

Alla guida della sua vecchia utilitaria con un tasso alcolemico di 4,7 grammi g/l, ovvero otto volte superiore al limite massimo consentito di 0,5, si è schiantato contro il gard rail dell’A20, l’autostrada Messina-Palermo, vicino allo svincolo per Patti, procurandosi ferite giudicate guaribili in 30 giorni.

L’automobilista, 52 anni, dopo essere stato soccorso e condotto nell’ospedale di Patti, è stato denunciato dalla polizia stradale di Messina che gli ha ritirato la patente di guida per la revoca. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.

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