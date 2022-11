Assemblea dei sindaci dell’ex Provincia. Venerdì nuova riunione

Torna a riunirsi venerdì prossimo 18 novembre alle 16, nell’aula Giglia del Libero

Consorzio di Agrigento, l’assemblea dei sindaci convocata dal Commissario

straordinario dott. Raffaele Sanzo, in aggiornamento della seduta della scorsa

settimana.

In quella circostanza, i sindaci presenti, avevano chiesto un rinvio di qualche giorno

per prendere ulteriormente visione della documentazione illustrata dal dirigente

del settore Ragioneria Fabrizio Caruana in merito ad alcune variazioni al Bilancio di

previsione 2022/2024 che dovevano essere per l’appunto votate dall’Assemblea

dei sindaci.

L’altro punto all’ordine del giorno della riunione di venerdì prossimo sarà quello

voluto dal Commissario straordinario dell’Ente Raffaele Sanzo, riguardante la

posizione dell’assemblea dei sindaci alla recente proposta del Ministro Calderoli

sull’Autonomia differenziata che potrebbe portare ad un ulteriore divario tra Nord

e Sud nell’attribuzione di fondi e finanziamenti sopratutto nel mondo della scuola.

Su sollecitazione del Commissario, il sindaco di Santo Stefano Quisquina

Francesco Cacciatore, è stato incaricato di stilare un ordine del giorno che sarà

portato a votazione dell’Assemblea nel corso della riunione del 18 novembre.