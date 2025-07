Auto travolge famiglia di turisti a Sciacca, gravissima una donna

Tre persone ferite, una donna in gravissime condizioni. Un’intera famiglia di turisti tedeschi è stata travolta da un’auto d’epoca questa sera a Sciacca nei pressi di via Roma, zona peraltro pedonale e delimitata da altre due arterie in cui vige la zona a traffico limitato.

Secondo una prima ricostruzione, le tre persone sarebbero state travolte da un’auto d’epoca con targa tedesca al cui volante c’era un settantenne di Sciacca, rimasto ferito ma in maniera lieve. Il veicolo era parcheggiato in discesa e per questo motivo non si esclude un malfunzionamento dei freni.

La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine. Tre, come detto, le persone ferite. Si tratta di un’intera famiglia tedesca. Ad avere la peggio è stata una donna, trasferita in gravissime condizioni all’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca.