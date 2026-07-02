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Avvicinare i cittadini ai servizi giudiziari: a Racalmuto apre l’ufficio di prossimità

l progetto “Uffici di prossimità – giustizia più vicina ai cittadini” è promosso dal Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana ed è realizzato dal Ministero della Giustizia con la collaborazione di Formez PA .

Pubblicato 42 minuti fa
Da Redazione

Apre a Racalmuto l’ufficio di Prossimità, punto di accesso territoriale al sistema giustizia, pensato per avvicinare i cittadini ai servizi giudiziari e rendere più accessibile la gestione delle pratiche legate alla volontaria giurisdizione.

Il progetto “Uffici di prossimità – giustizia più vicina ai cittadini” è promosso dal Dipartimento della famiglia e delle Politiche Sociali della Regione Siciliana ed è realizzato dal Ministero della Giustizia con la collaborazione di Formez PA .

Alla presentazione dei locali questa mattina per il comune di Racalmuto erano presenti il Sindaco Calogero Bongiorno, l’assessore Cinzia Leone, i consiglieri comunali Valentina Zucchetto , Sergio Pagliaro e Giusy Petrotto, il funzionario Avv. Mario Picone referente Udp, l’istruttore Dott.ssa Concetta Ruggieri, operatore Udp, e il capo di gabinetto del Sindaco, Iolanda Salemi e anche il consulente territoriale di Formez PA, Avv. Luigi Fazio Gelata. 

L’effettiva operatività dell’ufficio avverrà nei prossimi giorni e sarà preceduta da una formale inaugurazione.

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