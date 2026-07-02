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Caldo, l’assessore Sinagra lancia “una ciotola per gli animali vaganti”

L’assessore richiama l’attenzione dei cittadini sul benessere degli animali vaganti, in particolare i tanti gatti che vivono allo stato libero, esposti al rischio di gravi conseguenze da stress termico. 

Pubblicato 38 minuti fa
Da Redazione

Con il perdurare delle alte temperature, l’assessore di Sciacca con delega al Randagismo e ai Diritti degli animali Agnese Sinagra richiama l’attenzione dei cittadini sul benessere degli animali vaganti, in particolare i tanti gatti che vivono allo stato libero, esposti al rischio di gravi conseguenze da stress termico. 

“Le ondate di calore, se non adeguatamente contrastate, possono provocare disidratazione e malesseri anche letali. E gli animali senza riparo e senza accesso a fonti d’acqua sono molto vulnerabili”, dice l’assesore Sinagra che lancia un appello ai cittadini, agli operatori commerciali, ai volontari che si occupano del benessere degli animali, chiedendo di predisporre ciotole d’acqua in punti accessibili, nel rispetto del decoro, dell’igiene e della salubrità dei luoghi. 

“La collaborazione di tutti è fondamentale per salvaguardare anche la vita degli animali vaganti durante le emergenze climatiche”, ha concluso.

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