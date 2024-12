“Babbo natale in pediatria”, regali dai club Rotary, Rotaract, Inner Wheel e Interact di Agrigento

I club Rotary, Rotaract, Inner Wheel e Interact di Agrigento hanno portato la magia del Natale nel reparto pediatrico dell’ospedale di Agrigento, regalando un momento di gioia e solidarietà ai piccoli pazienti ricoverati. Guidati da Babbo Natale, i membri dei club hanno consegnato doni speciali, riuscendo a strappare un sorriso ai bambini e alle loro famiglie in un clima di festa e speranza.

L’iniziativa, organizzata congiuntamente dai presidenti dei quattro club – Riccardo Accuso Tagano per il Rotaract, Alfonso Lo Zito per il Rotary, Lea Ceserani per l’Inner Wheel e Maria Costanza Attanasio per l’Interact – ha avuto anche un importante significato ecologico. I pupazzi dati in dono, infatti, sono stati realizzati utilizzando materiali derivati da plastica riciclata, un gesto che sottolinea l’impegno dei club verso la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione dei più giovani sull’importanza della sostenibilità.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al primario del reparto pediatrico, Giuseppe Gramaglia, per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate. Grazie al suo supporto, l’evento si è svolto in un’atmosfera serena e calorosa, contribuendo a rendere il Natale dei piccoli ricoverati un po’ più speciale.

Congiuntamente un ringraziamento a tutti i soci dei club che hanno preso parte all’evento.

Questa iniziativa rappresenta un ulteriore tassello nel costante impegno dei club Rotary, Rotaract, Inner Wheel e Interact per il benessere della comunità, promuovendo valori come solidarietà, inclusione e rispetto per l’ambiente.

Un gesto semplice, ma carico di significato, che ha regalato un sorriso e un messaggio di speranza ai bambini del reparto pediatrico.