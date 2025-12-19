Palermo

Bambino di 11 anni violentato dai compagni all’uscita da scuola: al via indagini

La procuratrice per i minorenni, Claudia Caramanna ascolterà il bambino alla presenza di uno psicologo

Pubblicato 10 ore fa
Da Redazione

Un bambino di 11 anni sarebbe stato violentato fuori dalla scuola da un gruppo di compagni che frequentavano il suo stesso istituto. L’episodio di violenza sessuale sarebbe avvenuto, come scrive oggi Repubblica Palermo, nei giorni scorsi in un paese delle Madonie in provincia di Palermo.

La famiglia ha denunciato gli abusi;  I medici del pronto soccorso hanno messo in atto i protocolli per le vittime di violenza sessuale. Le visite e gli esami hanno confermato la presenza di lesioni compatibili con gli abusi. Sull’episodio sta indagando il Commissariato di Termini Imerese, su delega della procura per i minorenni di Palermo guidata da Claudia Caramanna, che oggi ascolterà il bambino alla presenza di uno psicologo, come prevede il protocollo del codice rosso.

Il racconto della vittima approfondirà quanto denunciato alle forze dell’ordine dai genitori a inizio settimana. La vittima va nella stessa scuola dei suoi aggressori. Alcuni di loro sarebbero qualche anno più grandi. L’aggressione è avvenuta fuori dall’istituto scolastico, ma sono in corso indagini per capire se anche all’interno della scuola ci siano stati atti di violenza contro l’undicenne. Un punto fermo è il racconto della vittima, che appena tornata a casa ha confidato alla madre l’incubo appena vissuto.

