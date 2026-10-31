“Banda del buco” prende di mira distributore di benzina: portati via soldi, danni alla cassa 

Banda del buco in azione a Comitini. Ignoti malviventi hanno preso di mira il distributore di carburante “Lukoil” lungo la strada statale 189. I banditi sono entrati in azione nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre e, dopo aver perforato la parete dell’ufficio, si sono intrufolati all’interno.

Una volta dentro hanno rubato 350 euro in contanti tentando anche di prelevare il denaro dall’accettatore automatico di banconote al cui interno vi erano oltre mille euro. Il macchinario è stato danneggiato. Poi la fuga. A presentare la denuncia sono stati il proprietario dell’impianto di carburante ed un suo dipendente. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto.