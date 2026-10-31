comitini

“Banda del buco” prende di mira distributore di benzina: portati via soldi, danni alla cassa 

Preso di mira il distributore “Lukoil” a Comitini. Portati via soldi in contanti e danneggiato l’accettatore automatico di banconote

Pubblicato 14 ore fa
Da Redazione

Banda del buco in azione a Comitini. Ignoti malviventi hanno preso di mira il distributore di carburante “Lukoil” lungo la strada statale 189. I banditi sono entrati in azione nella notte tra il 29 ed il 30 ottobre e, dopo aver perforato la parete dell’ufficio, si sono intrufolati all’interno.

Una volta dentro hanno rubato 350 euro in contanti tentando anche di prelevare il denaro dall’accettatore automatico di banconote al cui interno vi erano oltre mille euro. Il macchinario è stato danneggiato. Poi la fuga. A presentare la denuncia sono stati il proprietario dell’impianto di carburante ed un suo dipendente. Al via le indagini dei carabinieri per risalire agli autori del furto. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 37/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N. 37/2026
Pagina 1 di 68
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Prima picchia la fidanzata, poi pesta anche i suoceri: arrestato 26enne di Favara
Agrigento

Inchiesta sui centri benessere, confermato sequestro di computer e documenti
Apertura

Stalking e lesioni personali, arrestato ventenne empedoclino 
Apertura

Maxi furto di rame in area destinata a impianto fotovoltaico, danni per 40 mila euro 
Agrigento

Toghe in lutto ad Agrigento, morto a soli 54 anni l’avvocato Santino Russo 
banner italpress istituzionale banner italpress tv