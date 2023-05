Bandiera Blu, Menfi premiata per la 27ª volta

La spiaggia di Menfi si aggiudica per la 27esima volta l’esclusivo riconoscimento della Bandiera blu. Una certificazione che garantisce l’assoluta qualità del mare a prova d’inquinamento. Questa mattina si è svolta l’assegnazione del vessillo da parte della Fee presso la sede del CNR a Roma. Undici le bandiere blu assegnate alla Sicilia. “La Foundation for Environment Education – sottolinea il Sindaco Marilena Mauceri – ha voluto riconoscere al nostro mare e a tutto il territorio, il merito per un lavoro continuo e di protezione ecologica, oltre che di un’offerta territoriale credibile e compatibile con le istanze ambientali”. Menfi, infatti, negli anni è cresciuta sempre di più nel mondo del turismo di qualità e riconoscimenti come quello di oggi a Roma (presso la sede del CNR) continuano a fare bene al territorio: “La ventisettesima Bandiera Blu è un orgoglio per Menfi – dichiara il primo cittadino – un riconoscimento che questo territorio merita grazie ai cittadini, alle aziende e le associazioni continuano a preservarlo, investendo sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche.

Tra gli altri indicatori necessari per ottenere le Bandiere Blu ci sono una corretta gestione del territorio che comprende raccolta differenziata e riduzione dei rifiuti, cura dell’arredo urbano e delle spiagge, accesso al mare per tutti, senza barriere architettoniche e limitazioni.

L’obiettivo della Foundation for environmental education è quello di spingere verso un turismo sempre più sostenibile, in cui la qualità dei servizi si accompagni al rispetto dell’ambiente, ma verificando che, su questo punto, l’attenzione degli amministratori sia alta e continua.