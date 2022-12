Bimba di 14 mesi rischia di soffocare: salvata dai Carabinieri

I carabinieri della Stazione Borgo Nuovo di Palermo hanno salvato una bimba di 14 mesi che stava soffocando a causa di un grumo di latte.

I militari hanno notato, nel traffico di via Evangelista Di Blasi, una donna ferma con l’auto che chiedeva aiuto per la sua bimba che non riusciva a respirare. I carabinieri hanno praticato una manovra di soccorso sulla piccola che si è ripresa.

Sul posto è arrivato anche il personale del 118 che ha trovato la piccola in buone condizioni.