Una neonata di 7 mesi ricoverata in coma al pronto soccorso dell’Ospedale dei bambini di Palermo. E’ risultata positiva alla cannabis che avrebbe inalato. E’ accaduto nei giorni scorsi. Adesso sta meglio. Il padre, secondo quanto riferisce Repubblica Palermo, e’ stato arrestato l’anno scorso in un’operazione antidroga in una periferia della citta’, e si trovava agli arresti domiciliari. E’ il diciannovesimo caso quest’anno