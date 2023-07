Bimba cade dal balcone, grave in ospedale

E’ una bambina tedesca, e non un bambino come si era appreso in un primo momento, ad essere caduta da un balcone a Palermo. La piccola paziente, nata in Germania da genitori palermitani che sono in vacanza in Sicilia, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Di Cristina. E’ caduta dal primo piano di un palazzo, da un’altezza di cinque metri. Sull’accaduto indaga la polizia che dovrà fare luce anche sull’aggressione al personale del 118 che ha ritardato i soccorsi e l’arrivo della piccola in ospedale. L’ambulanza sarebbe stata ‘circondata’ e colpita con calci e pugni da parenti e amici della bambina, impedendo all’infermiere e al medico a bordo di scendere subito.