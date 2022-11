Black Friday, occhio al portafogli ed alle truffe: i consigli di Federconsumatori

Scatterà a breve la tanto attesa data per effettuare gli acquisti che rimandiamo da tempo, quella del Black Friday che quest’anno ricadrà venerdì 25 novembre.

Gli sconti prospettati per questa occasione inducono a non perdere tempo e ad approfittarne subito ma dobbiamo fare i conti con le nostre finanze, anche alla luce dei recenti incrementi di prezzi che hanno interessato il settore energetico e i consumi in generale: sotto gli occhi di tutti.

Quindi è bene seguire qualche semplice consiglio per evitare scelte avventate che potrebbero incidere sull’economia delle nostre famiglie ed avere anche ulteriori conseguenze.