PRIMO PIANO

Blitz della Guardia di Finanza a lido Rossello, sequestrato approdo di barche abusivo 

Sequestrata l’area - ritenuta abusiva - utilizzata come approdo di barche a lido Rossello

Pubblicato 20 ore fa
Da Redazione

Blitz della Guardia di Finanza a Realmonte. Le fiamme gialle della tenenza di Porto Empedocle hanno eseguito un provvedimento di sequestro dell’area – ritenuta abusiva – utilizzata come approdo di barche a lido Rossello. I finanzieri hanno messo i sigilli ad una porzione di spiaggia in cui erano posizione alcune imbarcazioni e all’area usata dai natanti come punto di ormeggio.

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copertina nuova uscita ULTIMA USCITA 1,50€
ACQUISTA ORA
banner omnia congress

Ultime Notizie

Palermo

Pallavolista morta in piscina, oggi i funerali ma le indagini continuano 
Agrigento

“Accùra”: a Villaseta prende il via un percorso condiviso per il cambiamento urbano e sociale
Agrigento

Lavoratori in nero in stabilimento balneare e macelleria, sanzioni per oltre 30 mila euro
Canicattì

Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, intesa tra la Prefettura e il sindaco Corbo per la gestione del bene
Lampedusa

Migranti, si tuffano in mare per raggiungere barca: tre dispersi
Agrigento

Valle dei Templi, via libera all’ampliamento del parcheggio al tempio di Giunone 