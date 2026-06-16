Licata

Bruciata l’auto di una casalinga a Licata, al via le indagini 

Una Fiat Punto in uso ad una casalinga di 64 anni è stata danneggiata da un incendio divampato in una traversa di corso Serrovira

Pubblicato 4 ore fa
Da Redazione

Notte di fuoco a Licata. Una Fiat Punto in uso ad una casalinga di 64 anni è stata danneggiata da un incendio divampato in una traversa di corso Serrovira. Sono stati i residenti della zona a chiamare il numero unico di emergenza dopo aver visto una colonna di fumo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona. Al via le indagini dei carabinieri per accertare la natura dell’incendio. Non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile ma la pista dolosa resta una delle ipotesi più concrete. La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per danneggiamento a seguito di incendio. 

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