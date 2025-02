Bruciato il portone di casa di un nordafricano

Atto di vandalismo a Canicattì l’altra notte quando un gruppetto di facinorosi ha tentato di bruciare con del liquido infiammabile il portone di casa di un nordafricano.

Il fatto è avvenuto in via Mazzini e si sconoscono le origini del grave episodio. Stanno indagando i poliziotti del Commissariato di Canicattì che hanno già interrogato la vittima del danneggiamento. L’uomo non ha fornito indicazioni utili circa il movente ma ha solo precisato che uscito di casa dopo l’incendio del portone ha notato il gruppetto di incendiari in fuga. Qualcuno di questo gruppo ha scagliato contro il nordafricano la tanica di liquido infiammabile senza peraltro riuscire a colpirlo.