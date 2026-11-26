Una collaboratrice scolastica agrigentina, residente in uno dei paesi della provincia, ha trovato una busta con all’interno due proiettili nella sua cassetta delle lettere. La ragazza, una ventiseienne, ha denunciato l’accaduto ai carabinieri che hanno immediatamente avviato le indagini. I militari dell’Arma hanno sequestrato la busta e le due cartucce inesplose. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i contorni di questa inquietante vicenda.