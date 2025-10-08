Al via “Camera del Futuro – Burocrazia zero”, più innovazione e più efficienza nei servizi digitali della Camera di Commercio Palermo-Enna / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Sfruttare l’innovazione digitale per un dialogo più semplice e trasparente fra imprese e Camera di commercio, migliorando l’efficienza dei processi e riducendo i costi. “Camera del futuro” è il progetto pluriennale di trasformazione digitale della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, realizzato in collaborazione con InfoCamere, presentato questa mattina a Palermo, […]