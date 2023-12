Camion contro auto, morto imprenditore: grave la moglie

Carmelo Masi, 60 anni è deceduto in un incidente stradale sulla statale 113, nei pressi del Viadotto Milio, a Capo d’Orlando (Me). L’uomo originario di Brolo, ha perso la vita a causa di uno scontro frontale tra la sua auto e un camion, che procedeva in direzione Palermo-Messina, ha perso il controllo ed è sbandato finendo su quattro veicoli che percorrevano la strada in senso opposto. La vittima è il titolare dell’azienda agrozoo di Brolo, nei pressi del centro commerciale. Gravissima anche la moglie della vittima che viaggiava al suo fianco sull’Audi e che è stata trasportata in elisoccorso in ospedale.