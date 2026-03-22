Campionato mondiale di Pesto genovese, a Mareme Cisse e Lidia Tilotta il Premio Letterario Pietro Cheli

C’è un pezzo di Sicilia, di Agrigento all’undicesima edizione del Campionato Mondiale di Pesto Genovese che si è svolto ieri nella cornice di Palazzo Ducale di Genova.

Durante la manifestazione è stato assegnato a “Sogni di Zenzero, una storia, tante ricette tra il senegal e la Sicilia” di Mareme Cisse e Lidia Tilotta, il Premio Letterario Pietro Cheli, alla sua prima edizione.

Il premio valorizza la saggistica gastronomica come strumento di lettura culturale, economica e antropologica del cibo e dei territori: un modo di raccontare identità, comunità e filiere attraverso le parole, nel segno del rigore e della curiosità che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Pietro che del campionato di pesto è stato storico giurato.