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Campionato mondiale di Pesto genovese, a Mareme Cisse e Lidia Tilotta il Premio Letterario Pietro Cheli

Il premio valorizza la saggistica gastronomica come strumento di lettura culturale, economica e antropologica del cibo e dei territori

Pubblicato 41 minuti fa
Da Redazione

C’è un pezzo di Sicilia, di Agrigento all’undicesima edizione del Campionato Mondiale di Pesto Genovese che si è svolto ieri nella cornice di Palazzo Ducale di Genova.
Durante la manifestazione è stato assegnato a “Sogni di Zenzero, una storia, tante ricette tra il senegal e la Sicilia” di Mareme Cisse e Lidia Tilotta, il Premio Letterario Pietro Cheli, alla sua prima edizione.
Il premio valorizza la saggistica gastronomica come strumento di lettura culturale, economica e antropologica del cibo e dei territori: un modo di raccontare identità, comunità e filiere attraverso le parole, nel segno del rigore e della curiosità che hanno sempre contraddistinto il lavoro di Pietro che del campionato di pesto è stato storico giurato.

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