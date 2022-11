Campobello di Licata: saluto di Dacia Maraini contro la violenza sulla donna

Con continuità e in maniera autonoma continuano a svolgersi a Campobello di Licata gli incontri in diversi luoghi di questa città organizzati da Silvio Benedetto e Silvia Lotti denominati “Convivio all’aperto”, ossia ‘dipingere tra la gente’.

Su questi eventi in più occasioni Silvia Lotti ha ribadito: “Non si tratta di un’estemporanea a premi, ma di dipingere insieme in dialogo col pubblico senza necessariamente ritrarre un angolo urbano, anzi, a volte si segue un tema in comune”.

Nel salone del bar Minerva, dopo una riflessione a cura di Carmela Burgio sul tema della violenza contro le donne e dopo un intervento di Silvio Benedetto sul ‘ruolo dell’artista’, si è riproposto, alla voce che si alza contro quella violenza che tante donne subiscono, un’altra proposta, quella attraverso l’arte.

L’isola che c’è, Campobello Silvio Benedetto Dacia Maraini Pallavoliste del Centro sportivo Athena di Campobello di Licata

La cantautrice Giovanna Caruana ha contribuito all’evento cantando “Sutta processu”, e Silvia Lotti, oltre ad esporre le sue opere, ha donato una performance intrecciando la sua voce recitativa con immagini da lei disegnate, performance già presentata a Roma per il Teatro negli appartamenti.

A tutto questo si è aggiunta la presenza straordinaria di giovani sportive: le ragazze della pallavolo del Centro Sportivo Athena di Campobello di Licata.

Una meritevole iniziativa nel suo insieme, che ha ricevuto un accorato messaggio di Dacia Maraini: “Se non fossi impegnata a Lugano sarei venuta al Minerva di Campobello di Licata per festeggiare assieme a voi il grande evento che mette insieme tante donne e uomini di buona volontà. Ricordando Pasolini e le sue parole profetiche, vi mando, a Silvio Benedetto, Silvia Lotti e tutti voi, un carissimo saluto. Dacia Maraini.

Le mostre resteranno aperte sino all’8 dicembre.