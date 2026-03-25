Canicattì, 15enne in ospedale dopo essere stato picchiato dal branco 

Sarebbe stato seguito, accerchiato e picchiato mentre si trovava alla guida del suo scooter. È successo in via Duca degli Abruzzi, a Canicattì, dove un quindicenne è finito in ospedale in seguito al pestaggio subito da almeno quattro giovani. Il minore, secondo quanto ricostruito, sarebbe stato bersaglio di un tentativo di rapina del motore.

Alla fine i malviventi, che lo hanno colpito con una chiave da meccanico, si sono impossessati del borsello che il minore teneva a tracolla. All’interno dell’accessorio vi erano il cellulare e quindici e euro. Il ragazzino è stato trasportato all’ospedale Barone Lombardo per le cure mediche del caso. Al via le indagini dei poliziotti del locale commissariato per risalire all’identità del branco di malviventi.