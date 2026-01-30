Canicattì

Canicattì, auto rubate dopo le rapine ai tabaccai: ritrovate

I mezzi restituiti ai proprietari sono stati abbandonati in due zone di campagna diverse alla periferia della città.

Pubblicato 30 minuti fa
Da Redazione

A Canicatti proseguono le indagini da parte delle forze dell’ordine per cercare di identificare i componenti della banda che hanno messo a segno varie furti e rapine in città.
Nelle scorse sono state ritrovate le due auto, un Audi ed una Renault Kangoo che erano state rubate ai due tabaccai di Canicattì rapinati la scorsa settimana. I mezzi restituiti ai proprietari sono stati abbandonati in due zone di campagna diverse alla periferia della città.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Droga venduta online: 11 arresti e 150 chili di cannabinoidi sequestrati
Canicattì

Canicattì, auto rubate dopo le rapine ai tabaccai: ritrovate
Licata

Maltempo, albero crolla su alcune tombe: chiuso per oggi cimitero comunale di Licata
Palermo

Truffa del finto carabiniere, due arresti
Apertura

Trovato gravemente ferito in mezzo la strada, forse investito da auto: 27enne in prognosi riservata
Agrigento

Ladri svuotano cassa di un bar in via Dante, rubati circa 500 euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv