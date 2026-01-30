Agrigento

Ladri svuotano cassa di un bar in via Dante, rubati circa 500 euro 

Ignoti malviventi hanno preso di mira la Caffetteria Casula, un bar che si trova lungo la centralissima via Dante

Pubblicato 9 secondi fa
Da Redazione

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi hanno preso di mira la Caffetteria Casula, un bar che si trova lungo la centralissima via Dante. I balordi sono riusciti ad intrufolarsi da una porta posta sul retro dell’attività commerciale in piena notte.

Una volta dentro hanno subito “puntato” il registratore di cassa all’interno del quale vi era custodito il denaro. Il bottino, secondo una prima stima, ammonterebbe a circa 500 euro. Poi la fuga. Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile. Al via le indagini per risalire agli autori. Un aiuto potrebbe arrivare dalle telecamere che insistono nella zona. 

