Maltempo, albero crolla su alcune tombe: chiuso per oggi cimitero comunale di Licata





A Licata a seguito delle forti raffiche di vento registrate nella giornata di ieri, presso il cimitero comunale si è verificata la caduta di un pino, che ha provocato danni ad alcune aree del cimitero e a diverse tombe.

A darne nota è il sindaco Angelo Balsamo che dice: “I danni sono attualmente in fase di verifica, stima e rendicontazione da parte degli uffici competenti. Per oggi, venerdì 30 gennaio, le ville comunali e i cimiteri presenti nel territorio del Comune di Licata rimarranno chiusi in via precauzionale al fine di consentire le necessarie attività di verifica e messa in sicurezza dei luoghi”, ha concluso il primo cittadino.