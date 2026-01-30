Basket

Tutto pronto per la XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026

La manifestazione sportiva e formativa rivolta agli studenti e agli istituti scolastici del territorio, si svolgerà domenica 23 marzo 2026

Pubblicato 41 secondi fa
Da Redazione

Si svolgerà sabato 7 febbraio 2026, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa del Palamoncada , la conferenza stampa di presentazione della XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026 organizzata dalla Fortitudo Moncada Agrigento e UNICURS.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti, le finalità e il programma della XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026, manifestazione sportiva e formativa rivolta agli studenti e agli istituti scolastici del territorio, che si svolgerà domenica 23 marzo 2026.

L’iniziativa si configura come un’importante occasione di promozione dei valori educativi dello sport, della condivisione e della partecipazione attiva dei giovani, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra scuola, università e mondo sportivo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Droga venduta online: 11 arresti e 150 chili di cannabinoidi sequestrati
Canicattì

Canicattì, auto rubate dopo le rapine ai tabaccai: ritrovate
Licata

Maltempo, albero crolla su alcune tombe: chiuso per oggi cimitero comunale di Licata
Palermo

Truffa del finto carabiniere, due arresti
Apertura

Trovato gravemente ferito in mezzo la strada, forse investito da auto: 27enne in prognosi riservata
Agrigento

Ladri svuotano cassa di un bar in via Dante, rubati circa 500 euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv