Tutto pronto per la XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026

Si svolgerà sabato 7 febbraio 2026, alle ore 11.30, presso la Sala Stampa del Palamoncada , la conferenza stampa di presentazione della XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026 organizzata dalla Fortitudo Moncada Agrigento e UNICURS.

Nel corso della conferenza stampa saranno illustrati i contenuti, le finalità e il programma della XI Fortitudo SchoolCUP – Trofeo UNICURS 2026, manifestazione sportiva e formativa rivolta agli studenti e agli istituti scolastici del territorio, che si svolgerà domenica 23 marzo 2026.

L’iniziativa si configura come un’importante occasione di promozione dei valori educativi dello sport, della condivisione e della partecipazione attiva dei giovani, rafforzando il dialogo e la collaborazione tra scuola, università e mondo sportivo.