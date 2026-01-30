Palermo

Truffa del finto carabiniere, due arresti

Qualificandosi falsamente come appartenenti all’Arma e riferendogli che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale

Pubblicato 46 minuti fa
Da Redazione

I Carabinieri della Stazione di Lascari, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Cefalù, hanno tratto in arresto in flagranza di reato due giovani di 27anni, originari della provincia di Catania, ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata ai danni di un anziano del luogo, secondo il collaudato schema della cosiddetta “truffa del finto carabiniere”.

Nello specifico, i due uomini contattavano telefonicamente la vittima, un anziano residente nel comune di Lascari, qualificandosi falsamente come appartenenti all’Arma e riferendogli che il figlio era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale, nel quale sarebbero stati investiti una donna e un bambino. Con il pretesto di evitare conseguenze giudiziarie e consentire l’immediata liberazione del figlio dalla caserma, richiedevano la consegna di denaro contante e oggetti in oro.

L’anziano, insospettito, si rivolgeva al parroco del paese che, anche grazie agli incontri informativi promossi dai Carabinieri in parrocchia e sul territorio nell’ambito delle campagne di prevenzione delle truffe agli anziani, riconosceva immediatamente il tentativo fraudolento e allertava il Comandante della locale Stazione.

L’immediato e tempestivo intervento dei militari consentiva di sorprendere e arrestare i due presunti truffatori mentre stavano per portare a termine il raggiro, evitando così che l’anziano subisse un danno patrimoniale.

A seguito degli accertamenti svolti, è emerso inoltre che su uno dei due arrestati gravava già la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione evidenzia ancora una volta l’importanza dell’attività di prevenzione svolta dall’Arma dei Carabinieri, in sinergia con le istituzioni locali e la comunità, nonché l’elevata celerità ed efficacia dell’azione di contrasto al fenomeno delle truffe in danno delle persone anziane, che rimane una priorità assoluta per l’Arma.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 3/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1
Pagina 1 di 11
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:
banner omnia congress

Ultime Notizie

PRIMO PIANO

Droga venduta online: 11 arresti e 150 chili di cannabinoidi sequestrati
Canicattì

Canicattì, auto rubate dopo le rapine ai tabaccai: ritrovate
Licata

Maltempo, albero crolla su alcune tombe: chiuso per oggi cimitero comunale di Licata
Palermo

Truffa del finto carabiniere, due arresti
Apertura

Trovato gravemente ferito in mezzo la strada, forse investito da auto: 27enne in prognosi riservata
Agrigento

Ladri svuotano cassa di un bar in via Dante, rubati circa 500 euro 
banner italpress istituzionale banner italpress tv