Canicattì, scontro tra auto e minicar: due ferite in ospedale

Scontro tra un’auto e una minicar nella tarda serata di ieri lungo la strada che conduce ai parcheggi del Santuario di Padre Gioacchino, a Canicattì. Ad avere la peggio sono state le ragazze che viaggiavano a bordo della minicar che hanno riportato delle ferite e a bordo di un’ambulanza sono state trasferite all’ospedale Barone Lombardo per le cure necessarie. Illese le persone che viaggiavano sull’utilitaria. Dopo l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Canicattì, impegnati nei rilievi e negli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro. (Foto AGRIGENTO REPORTER)