Fred De Palma infiamma la piazza di Favara

Una piazza stracolma per il concerto di Fred De Palma. Giovani e famiglie arrivati non soltanto da Favara, ma da tutta la provincia e anche da fuori territorio. Sul palco Fred De Palma ha trascinato il pubblico con i brani che ne hanno segnato la carriera, trasformando la piazza in una grande festa tra musica, cori e migliaia di telefoni accesi. Un risultato che premia il lavoro degli organizzatori e di quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento, garantendo una serata di musica e divertimento all’insegna della tradizione e, allo stesso tempo, della grande capacità di attrazione degli spettacoli dal vivo. Il concerto rientra tra gli eventi in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe; domani 31 Agosto sarà la volta di Francesco Renga, cantautore italiano, noto per la sua canzone “Angelo” vincitrice al Festival di Sanremo.







