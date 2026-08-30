Cultura

Fred De Palma infiamma la piazza di Favara

Domani sera 31 Agosto atteso il concerto di Francesco Renga

Pubblicato 19 minuti fa
Da Redazione

 Una piazza stracolma per il concerto di Fred De Palma. Giovani e famiglie arrivati non soltanto da Favara, ma da tutta la provincia e anche da fuori territorio. Sul palco Fred De Palma ha trascinato il pubblico con i brani che ne hanno segnato la carriera, trasformando la piazza in una grande festa tra musica, cori e migliaia di telefoni accesi. Un risultato che premia il lavoro degli organizzatori e di quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla riuscita dell’evento, garantendo una serata di musica e divertimento all’insegna della tradizione e, allo stesso tempo, della grande capacità di attrazione degli spettacoli dal vivo. Il concerto rientra tra gli eventi in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe; domani 31 Agosto sarà la volta di Francesco Renga, cantautore italiano, noto per la sua canzone “Angelo” vincitrice al Festival di Sanremo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N.30/2026 · Edizione digitale
Ultima uscita
Vai all'edicola digitale
N.30/2026
Pagina 1 di 15
Hai già acquistato questo numero? Inserisci il codice di accesso:

Ultime Notizie

Apertura

Dramma a Canicattì, trovato morto Damiano Petitto: era scomparso ieri
Apertura

Canicattì, scontro tra auto e minicar: due ferite in ospedale
Apertura

Incendio Makauda, sei intossicati tra cui un neonato
Agrigento

Pienone ad Agrigento per Ranucci rimosso da Report: “Dopo 20 anni ci sono riusciti..”
Apertura

Paura sul volo Lampedusa-Catania, scatta atterraggio di emergenza 
banner italpress istituzionale banner italpress tv