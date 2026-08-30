Incendio Makauda, sei intossicati tra cui un neonato

Sono stati ospitati nell’istituto Mariano Rossi assistiti dalla Protezione Civile gli ospiti del residence Macauda, struttura fatta evacuare in seguito al vasto e grave incendio che ieri pomeriggio ha colpito la località di San Giorgio a Sciacca. Si tratta di un centinaio di persone, altri sono riusciti con le loro macchine ad allontanarsi dalla zona e tornare nelle loro città oppure hanno fatto ricorso ad altre strutture ricettive saccensi.

L’istituto Rossi ha ospitato gli evacuati per la notte mettendo a disposizione tutto quanto necessita. Gianmarco Alì, a capo della Protezione civile locale aveva, e il sindaco Fabio Termine avevano chiesto già nel pomeriggio ad alcuni dirigenti la disponibilità dei loro istituti scolastici. Poi, è stato utilizzato l’istituto di Via De Nicola. Un centinaio di ospiti evacuati con tanta paura dal residence Macauda e arrivati al porto di Sciacca grazie ai mezzi navali del Circomare di Sciacca e uno della Guardi di Finanza di Porto Empedocle. Sono approdati al porto impauriti e coscienti di aver rischiato la vita. Quasi tutti erano solo col costume.

La nube ha provocato l’intossicazione di sei persone, tra cui un neonato; tutti sono stati trasferiti d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Giovanni Paolo II” di Sciacca per le cure necessarie. La gravità dell’emergenza ha imposto l’evacuazione precauzionale di circa 500 residenti dalle rispettive abitazioni. (Foto CORRIERE DI SCIACCA)