Coppa Italia Eccellenza, l’Unitas Sciacca batte l’Akragas 3-1

L’Unitas Sciacca si aggiudica il primo round di Coppa Italia di Eccellenza superando l’Akragas per 3-1. Un risultato che mette la formazione neroverde in una posizione favorevole in vista della gara di ritorno, anche se i biancazzurri hanno avuto una reazione nel finale che avrebbe potuto rendere il passivo meno pesante.

Per l’Akragas si trattava della prima gara ufficiale della stagione e la squadra di mister Fabrizio Cammarata ha mostrato di avere ancora bisogno di tempo per raggiungere la migliore condizione e trovare i giusti automatismi.

L’Unitas Sciacca è apparsa più brillante sul piano atletico e più organizzata nella gestione della partita, mentre i biancazzurri hanno alternato momenti di difficoltà a qualche spunto interessante. Tra questi, quello di Cruz, sicuramente il migliore dell’Akragas.

Nessun dramma, comunque, in casa biancazzurra. La Coppa Italia rappresenta un impegno ufficiale da onorare, ma anche un importante banco di prova in vista dell’inizio del campionato. I carichi di lavoro della preparazione possono aver influito sulla prestazione e Cammarata avrà ancora tempo per lavorare sulla condizione fisica e sugli aspetti tattici.

Dopo una prima fase di studio, condizionata anche dal caldo intenso, l’Unitas Sciacca trova il gol del vantaggio al 18’.

Caternicchia si libera per la conclusione e dal limite dell’area lascia partire un tiro preciso e imparabile, indirizzato all’angolino alla sinistra di Maniscalco. Il portiere dell’Akragas non può fare nulla: 1-0 per i padroni di casa.

La squadra di Desiderio Garufo prende fiducia e continua a spingere, mentre l’Akragas fatica a trovare continuità nella propria manovra.

Al 32’ arriva il secondo gol dell’Unitas Sciacca. Rossi batte un fallo laterale nei pressi della bandierina ospite e serve Scalisi, che lancia Mbengue. L’attaccante neroverde parte sulla fascia, supera Brugaletta, si accentra e conclude battendo ancora Maniscalco. L’Unitas Sciacca va così al riposo sul 2-0, con l’Akragas chiamata a una difficile rimonta nella ripresa.

L’inizio del secondo tempo è ancora favorevole ai padroni di casa. Dopo appena tre minuti, Costa trova infatti la rete del 3-0, rendendo ancora più complicata la situazione per i biancazzurri.

L’Akragas, però, nonostante le difficoltà, prova a reagire e nel finale riesce a riaprire parzialmente la partita. Al 40’ arriva infatti il gol di Lopez, al termine di un’azione rocambolesca che consente alla formazione di Cammarata di accorciare le distanze e di ritrovare un po’ di fiducia.

Tre minuti più tardi l’Akragas sfiora addirittura il secondo gol. È Cruz, ancora una volta tra i più pericolosi, a presentarsi alla conclusione, ma Santulli si supera e salva il risultato con un intervento decisivo.

Cruz si conferma così il migliore dell’Akragas, protagonista di una prestazione positiva nonostante la serata difficile per la formazione biancazzurra.

Il 3-1 finale premia meritatamente l’Unitas Sciacca, che ha dimostrato di essere più avanti nella preparazione e ha saputo sfruttare le occasioni create. Per l’Akragas, invece, resta la consapevolezza che c’è ancora tanto lavoro da fare. La squadra è apparsa a tratti imballata, soprattutto sul piano atletico, e deve ancora trovare la necessaria fluidità nella manovra. La reazione mostrata nel finale, però, rappresenta un segnale positivo. Il gol di Lopez e la successiva occasione capitata a Cruz dimostrano che i biancazzurri hanno avuto la forza di non arrendersi fino alla fine.

Adesso Cammarata potrà utilizzare le prossime settimane per aumentare la condizione fisica, lavorare sugli automatismi e preparare al meglio il prosieguo della stagione. Il 3-1 dello Sciacca complica il cammino in Coppa Italia, ma la stagione è appena cominciata.