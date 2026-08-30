Ex giudice Saguto ai domiciliari per motivi di salute e di eta’
La decisione e' un effetto dell'annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione sul diniego opposto dal tribunale di sorveglianza di Roma
L’ex magistrato Silvana Saguto ha lasciato il carcere per andare provvisoriamente in detenzione domiciliare: la decisione e’ un effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione sul diniego opposto dal tribunale di sorveglianza di Roma; nell’attesa di una nuova pronuncia di merito, l’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, condannata a 7 anni e 10 mesi, ha lasciato il carcere di Rebibbia. Saguto era stata ritenuta colpevole di una serie di reati connessi alla sua gestione del collegio che si occupa di beni sequestrati e confiscati: dopo che la sentenza di colpevolezza era divenuta definitiva, era stata arrestata a ottobre 2023 e da allora aveva piu’ volte chiesto il differimento della pena per motivi di salute e ora anche di eta’, dato che nel frattempo ha superato i settant’anni. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Ninni Reina, ha imposto un nuovo vaglio della situazione. Nella gestione dei beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali, Saguto – radiata dalla magistratura, mentre a Caltanissetta il processo era ancora in corso – favoriva sistematicamente alcuni amministratori giudiziari, per il proprio tornaconto personale: uno di questi era l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, pure lui condannato a 6 anni e 10 mesi ma gia’ fuori dal carcere, di giorno, grazie a un permesso di lavoro che gli e’ stato accordato dal tribunale di sorveglianza di Milano. La sera il professionista fa poi rientro in cella.