Ex giudice Saguto ai domiciliari per motivi di salute e di eta’

L’ex magistrato Silvana Saguto ha lasciato il carcere per andare provvisoriamente in detenzione domiciliare: la decisione e’ un effetto dell’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione sul diniego opposto dal tribunale di sorveglianza di Roma; nell’attesa di una nuova pronuncia di merito, l’ex presidente della sezione Misure di prevenzione del tribunale di Palermo, condannata a 7 anni e 10 mesi, ha lasciato il carcere di Rebibbia. Saguto era stata ritenuta colpevole di una serie di reati connessi alla sua gestione del collegio che si occupa di beni sequestrati e confiscati: dopo che la sentenza di colpevolezza era divenuta definitiva, era stata arrestata a ottobre 2023 e da allora aveva piu’ volte chiesto il differimento della pena per motivi di salute e ora anche di eta’, dato che nel frattempo ha superato i settant’anni. La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Ninni Reina, ha imposto un nuovo vaglio della situazione. Nella gestione dei beni sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali, Saguto – radiata dalla magistratura, mentre a Caltanissetta il processo era ancora in corso – favoriva sistematicamente alcuni amministratori giudiziari, per il proprio tornaconto personale: uno di questi era l’avvocato Gaetano Cappellano Seminara, pure lui condannato a 6 anni e 10 mesi ma gia’ fuori dal carcere, di giorno, grazie a un permesso di lavoro che gli e’ stato accordato dal tribunale di sorveglianza di Milano. La sera il professionista fa poi rientro in cella.