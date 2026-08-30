Lampedusa

Due sbarchi a Lampedusa, 243 migranti nell’hotspot

Tutti sono stati trasferiti nell'hotspot di contrada Imbriacola

Pubblicato 56 minuti fa
Da Redazione

Trentacinque migranti sono arrivati a Lampedusa in due distinti interventi. La guardia costiera ha soccorso 32 persone, fra cui 8 donne e un minore, sbarcate al molo Papa Francesco. Altri tre tunisini sono stati rintracciati sull’isolotto di Lampione. Hanno riferito di essere arrivati con un gommone di sei metri che non e’ stato trovato. Tutti sono stati trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove si trovano 243 ospiti, fra cui 52 minori non accompagnati. Questa mattina 75 migranti hanno lasciato la struttura e arriveranno in serata a Porto Empedocle.

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