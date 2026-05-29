Canicattì

Canicattì, uomo trovato senza vita dentro un’auto: disposta autopsia

Secondo una prima ipotesi l’uomo si sarebbe tolto la vita utilizzando un'arma da fuoco

Pubblicato 18 ore fa
Da Redazione

Il corpo senza vita di un uomo di 61 anni è stato trovato nei pressi di via Carlo Alberto a Canicattì. Il cadavere è stato rinvenuto all’interno dell’auto; secondo una prima ricostruzione, l’uomo che dopo la morte del padre viveva da solo, si sarebbe tolto la vita utilizzando un’arma da fuoco.

Lanciato l’allarme sul posto oltre i sanitari del 118 ci sono i Carabinieri della compagnia di Canicattì e i militari della sezione scientifica provenienti da Agrigento che si stanno occupando di effettuare i rilievi e ricostruire l’accaduto. Sul corpo è stata effettuata una prima ispezione cadaverica; la Procura della repubblica di Agrigento ha disposto l’autopsia.

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