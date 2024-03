Casteltermini, il sindaco Nicastro consegna uova di cioccolato ai ragazzi delle scuole

Come ogni anno, a Casteltermini, con tanta gioia e viva partecipazione, l’Amministrazione Nicastro si è recata nelle scuole per portare l’augurio pasquale di tutta la cittadinanza ai ragazzi, ai docenti e a tutto il personale scolastico.

“La Pasqua è un momento di festa e di gioia, che ci invita a guardare al futuro con speranza. È un’occasione per riflettere sui valori della solidarietà e della pace. È bene ricordare – anche in contesti qual è quello scolastico – come la speranza, la spiritualità intesa come sentimento diffuso di apertura all’altro, la solidarietà, l’umana condivisione siano caratteristiche di cui la nostra comunità di Casteltermini è ricca. Tutti valori, questi, che emergono quotidianamente poiché testimoniati dai rapporti umani tra noi cittadini. Tanti Auguri a tutti i ragazzi e alle loro famiglie, ai dirigenti scolastici, ai docenti e a tutto il personale delle scuole di ogni ordine e grado, affinché sia una Pasqua di autentica rinascita improntata ai valori della pace, dell’armonia e della fratellanza”, ha detto il primo cittadino a margine della consegna delle uova.