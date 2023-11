Casteltermini, Pd al veleno sull’amministrazione Nicastro

Dopo le dimissioni del Vicesindaco di Casteltermini arriva una nota “al veleno” dalla sezione del PD di Casteltermini che, senza alcuna censura, critica

La potenza di fuoco di un transatlantico non vale a nulla se il capitano della nave non è in grado di governarla.

Signor Sindaco, da Noè a Schettino è un attimo e la dice lunga il fatto che il suo Vice abbia deciso di abbandonare la nave.

Potrà ben ricordare i passi della scorsa campagna elettorale, in cui il Partito Democratico di Casteltermini metteva all’attenzione della cittadinanza tutta, il fatto che Lei fosse completamente inadeguato alla carica di cui ad oggi continua a fregiarsi, ed il tempo ed i suoi

“risultati”, purtroppo, continuano a darci ragione.

Avremmo preferito che lei ci stupisse con effetti speciali e riuscisse a portare il comune fuori dal dissesto finanziario, tuttavia ciò non è successo, anzi, il comune si ritrova, come da dichiarazioni in consiglio comunale, con le casse vuote e nell’impossibilità di pagare i suoi dipendenti oltre alle bollette dell’energia elettrica.

Dal tono della sua nota riguardante le dimissioni dell’ormai ex vice sindaco appare il tono manipolatorio e difensivo di chi sa di non essere stato in grado di coordinare un gruppo di persone, ed allo stesso tempo di chi, essendo costantemente assente non si rende conto dei malumori all’interno del suo gruppo dirigente e si ritrova a cascare dalle nuvole (sarà davvero così?).

È palese il fatto che la sua maggioranza sia solo virtuale, lo dimostra il fatto che sia difficile celebrare il consiglio comunale in maniera degna, dato che ha SEMPRE necessità della STAMPELLA dell’opposizione per poter approvare gli atti necessari alla fuoriuscita dal dissesto finanziario, condizione necessaria per poter amministrare questo comune.