Casualità e matematica nel gioco online: come funziona

È opinione comune che il successo nel gioco d’azzardo sia principalmente una questione di fortuna, poiché è il caso a determinare l’ordine delle carte all’interno di un mazzo, oppure la posizione dei rulli al termine di un giro di slot. In realtà, non è esattamente così, tant’è che esistono strategie e modelli matematici applicabili praticamente a tutti i giochi fisici, persino la roulette. E ciò è ancor più valido per il gambling online, dal momento che si tratta sostanzialmente di software governati da algoritmi di vario tipo. Insomma, anche giocare online implica fare i conti con la sorte, ma ciò non toglie come vi sia una non trascurabile componente matematico scientifica da tenere in considerazione. Nel nostro approfondimento, vediamo come il caso e la scienza possono interferire a vicenda nel gioco online.

La ‘scienza della fortuna’: come funziona una slot machine

Per comprendere quale sia il rapporto che esiste tra casualità e matematica nel gioco d’azzardo online, partiamo dal funzionamento di una slot machine online. Esse anzitutto imitano i meccanismi che sono propri delle slot fisiche, che si trovano nei casinò terrestri e nelle sale da gioco un po’ in tutto il mondo. Tre o cinque rulli girano per qualche secondo prima di fermarsi; i simboli che ricoprono ogni rullo formano così delle sequenze di numeri, lettere o simboli. Alcune di queste sono le cosiddette ‘payline’, ovvero le linee di pagamento, poiché guadagnano un premio al giocatore.

Il ruolo del fattore aleatorio, quindi, sembra essere nettamente prevalente. Come detto, però, c’è molto di più di quel che appare. “Nel mondo digitale del gambling online” – si legge in un approfondimento del portale Technology.org – “la fortuna è una sofisticata orchestrazione di concetti matematici anziché essere una mera questione di sorte.” In altre parole, i software di gambling non funzionano ‘a caso’, ma si basano su principi complessi, a partire dalle teorie di probabilità.

Di base, una slot machine non è altro che un RNG (Random Number Generator), ossia un generatore casuale di numeri. Pertanto, utilizza un numero di partenza (il ‘seme’), che viene poi trasformato mediante complesse formule matematiche. La cifra iniziale viene addizionata, sottratta, moltiplicata e divisa per un dato numero di volte, fino ad ottenere il numero finale. Nelle slot machine online, il risultato di questo processo di ‘randomizzazione’ coincide con una delle innumerevoli combinazioni di simboli possibili. Come spiega il sito Businesscasestudies.co.uk, i software impiegati nell’industria del gambling online sono pseudo-RNG, poiché utilizzano un seme “prevedibile”, e ciò rende il processo “non del tutto indiscriminato”.

Le specifiche di una slot machine online

Nelle slot machine online, gli algoritmi di probabilità non vengono utilizzati solo per randomizzare i rulli, ma possono essere applicati anche ad altre caratteristiche del gioco. In generale, vengono impiegati più modelli matematici, al fine di definire tutte le specifiche di una singola slot, in particolare le linee di pagamento, i bonus, il funzionamento di simboli speciali e così via.

In aggiunta, mediante appositi algoritmi di pagamento viene calcolata la percentuale di RTP (Return to Player). Si tratta, in parole povere, della quota che la slot machine trattiene rispetto all’ammontare complessivo incassato tramite le giocate. Se, ad esempio, un titolo ha un RTP pari al 95%, vuol dire che per ogni 100 euro incamerati sotto forma di puntata da parte dei giocatori, 95 euro vengono redistribuiti sotto forma di vincita nel corso del tempo (non necessariamente sulla singola giocata).

L’RTP si lega direttamente alla volatilità, definendo il profilo statistico di una slot machine. Questa, infatti, quantifica il margine di rischio di una slot: se è ‘alta’, possono verificarsi vincite consistenti ma poco frequenti mentre se è ‘bassa’, tende ad accadere il contrario (vincite frequenti ma per cifre più modeste). Il Return to Player e la volatilità sono spesso in diretta correlazione: tendenzialmente, le slot ad alto RTP presentano una volatilità bassa mentre quelle a basso RTP hanno una maggiore volatilità.

Altro fattore che incide sulle probabilità di vincita sono i bonus. In sintesi, una gamma di sofisticati incentivi al gioco quasi mai fini a sé stessi e in grado di aumentare le probabilità di vittoria. Uno dei più comuni, i free spin (giri gratuiti), permettono di continuare a giocare senza puntare ulteriore denaro, incrementando potenzialmente le possibilità che la slot restituisca una combinazione vincente. Va inoltre sottolineato come nel prossimo futuro, il gioco online è destinato a diventare sempre più complesso e sofisticato, grazie al contributo delle nuove risorse come l’Intelligenza Artificiale.

Come le ‘specifiche’ influenzano il gioco

Conoscere i principi matematici alla base del funzionamento di una slot machine online può essere utile per avere un approccio più consapevole al gioco. Fermo restando che il modello matematico, così come l’RTP, non si applica alla singola giocata ma ad una casistica più ampia.

Al contempo, per avere maggiori chance di vincita, è comunque possibile scegliere le migliori slot online che pagano di più, prendendo in considerazione aspetti quali il numero delle linee di pagamento, il tasso di volatilità e l’RTP, avvalendosi anche di approfondimenti come quello disponibile all’indirizzo https://affidabile.org/slot/rtp-alto/. Una valutazione ‘incrociata’ di tutte le specifiche consente di stimare quali possano essere i titoli potenzialmente più vantaggiosi, ovvero le slot che nel complesso offrono maggiori possibilità di vincita mediante un ampio ventaglio di bonus e linee di pagamento, oppure con un valido equilibrio tra RTP e volatilità.