Cede manto stradale a Sciacca, sgomberate due abitazioni

La zona è stata messa in sicurezza e interdetta al traffico

Pubblicato 57 minuti fa
Un cedimento stradale si è verificato nella tarda serata di ieri a Sciacca in via San Paolo nel quartiere della Marina.

Non ci sono stati danni a persone o cose ma, su indicazione dei vigili del fuoco, la protezione civile comunale ha sgomberato due abitazioni situate proprio a ridosso del muro di contenimento interessato dalla frana. La zona è stata messa in sicurezza e interdetta al traffico. Sono in corso le verifiche del caso per individuare le cause dell’episodio per progettare l’intervento di ripristino dei luoghi.

