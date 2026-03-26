Chiedeva il pizzo a venditore ambulante, arrestato

La Squadra Mobile di Palermo – Sezione Criminalità Organizzata, su delega della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, ha dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di un uomo ritenuto responsabile di associazione per delinquere di stampo mafioso, tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, traffico di stupefacenti.

L’attività investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale di Palermo riguarda il territorio del mandamento ”Brancaccio” e, in particolare, la famiglia mafiosa ”Roccella”. In conseguenza della sentenza di condanna comminata lo scorso 16 marzo, nei confronti di sei uomini – in parte arrestati nel blitz del 2022 convenzionalmente denominato ”Tentacoli” – il Tribunale di Palermo in composizione collegiale – V Sezione Penale ha contestualmente disposto la custodia cautelare in carcere di uno di essi che risultava a piede libero. Per quel che riguarda la posizione del condannato, “sono stati acquisiti significativi elementi in ordine alla partecipazione alla famiglia mafiosa di ”Roccella”, all’interno della quale si sarebbe occupato di coadiuvare gli altri sodali nelle estorsioni e nel traffico di cocaina”. In particolare, è stata contestata, in sede di giudizio, una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, operata ai danni di un venditore ambulante della zona che avrebbe dovuto pagare la somma di 300 euro mensili a titolo di ”pizzo”.