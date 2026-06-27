Città tricolore, studenti di Comitini invitati dalla presidenza della Camera a Montecitorio 

La Presidenza della Camera dei Deputati ha invitato gli studenti di Comitini. La visita sarà effettuata il prossimo mese di febbraio e coinvolgerà i giovani che hanno completato o stanno per completare le Scuole Superiori. Dalla Presidenza di Palazzo Montecitorio sono in corso contatti con il sindaco Luigi Nigrelli per definire meglio il programma. “Si tratta di una importante opportunità – dice il sindaco Luigi Nigrelli – che consentirà ai nostri ragazzi di conoscere uno dei luoghi istituzionali più importanti. I nostri studenti saranno guidati in un percorso all’interno del Parlamento, parteciperanno ai lavori d’aula, entreranno nelle sedi delle commissioni, impareranno l’iter che occorre seguire per l’approvazione di una legge e infine incontreranno personalmente i vertici della Predidenza della Camera”.

La visita a Roma di palazzo Montecitorio rientra tra gli appuntamenti in programma per celebrare i 400 anni dalla fondazione di Comitini. E’ la seconda volta che Comitini viene prescelta dalla Camera dei deputati per una visita istituzionale. Nella primavera del 1985 una delegazione di ragazzi venne ricevuta dall’allora presidente Nilde Jotti. Qualche ora prima il gruppo di studenti, professori ed amministratori incontrò l’allora presidente della Repubblica Sandro Pertini, nel salone dei ricevimenti del Quirinale. “A febbraio contiamo di portare i ragazzi nella sede della Presidenza della Repubblica, dice ancora il sindaco Nigrelli. Ci sono contatti in corso”.