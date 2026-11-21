Nel bar che gestisce sono stati trovati circa dieci grammi di cocaina mentre nella sua abitazione è stata rinvenuta una pistola clandestina calibro 7.65. I carabinieri hanno arrestato Salvatore Sicilia, 43 anni, di Favara, per detenzione illegale di arma da fuoco e detenzione di stupefacenti. I militari dell’Arma hanno eseguito una perquisizione ieri sera prima nell’attività commerciale e, poco dopo, anche in casa. L’accertamento ha dato esito positivo con il ritrovamento della pistola e della cocaina. Per Sicilia – che ha già precedenti per furti, truffe e droga – sono scattate così le manette. L’uomo è stato trasferito nel carcere Pasquale Di Lorenzo di Agrigento.

Salvatore Sicilia è il fratello minore di Giuseppe Sicilia, ritenuto il boss di Cosa nostra favarese. Quest’ultimo, arrestato in diverse operazioni antimafia, è stato recentemente condannato a 18 anni e 8 mesi di reclusione nel processo “Xidy” sul mandamento mafioso di Canicattì, che ha coinvolto tra gli altri anche l’ex avvocato Angela Porcello, rimediando anche una condanna a 5 anni e 4 mesi nell’inchiesta “Condor”.